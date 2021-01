Cappelle sul Tavo, si barrica in casa con i figli minori e aggredisce i carabinieri: arrestato

CAPPELLE SUL TAVO, 29 gennaio – Si barrica in casa con i due figli minori, che avrebbe dovuto riaffidare alla madre. Poi, all’arrivo dei carabinieri, insulta e minaccia i militari, ferendone uno. Alla fine viene arrestato. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri sera a Cappelle sul Tavo, è un uomo di 34 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

A lanciare l’allarme al 112, attorno alle 21.30, non vedendo i figli tornare a casa entro l’orario prestabilito, è stata l’ex moglie dell’uomo. All’arrivo dei militari, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato in escandescenza e solo dopo vari tentativi ha aperto la porta. Non contento, mentre i carabinieri si accertavano delle condizioni di salute dei bimbi, il 34enne ha afferrato uno degli operatori, ferendolo lievemente.

Alla fine i militari del Nor di Pescara sono riusciti a bloccarlo, anche con l’ausilio di una pattuglia dei colleghi di Montesilvano. I due bambini dormivano in camera da letto, in buone condizioni di salute. Subito dopo i fatti sono stati riaffidati alla madre.

Stamani la direttissima: il 34enne è stato condannato e sottoposto agli arresti domiciliari.