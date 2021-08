Cappelle sul Tavo: sorpreso a bruciare rifiuti e denunciato

PESCARA, 9 agosto – Militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, hanno denunciato un sessantenne di Cappelle sul Tavo sorpreso, durante un controllo, a bruciare rifiuti.

Il sopralluogo era relativo ad altra indagine, ma i Carabinieri Forestali hanno visto che, all’interno di un cortile privato, l’uomo aveva iniziato a bruciare vecchi pannelli di compensato, scarti e materiali vari di plastica. La violazione è stata documentata anche con immagini.

L’uomo si è anche reso conto della pericolosità di quanto stava facendo, in considerazione del fatto che, a poca distanza, c’è anche un bosco. La giornata particolarmente ventosa avrebbe potuto provocare un incendio di rilevanti dimensioni. Il denunciato ha comunque cercato in tutti i modi di intervenire per spegnere le fiamme.