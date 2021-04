Carlo ragazzo autistico abbandonato da Asl e Regione Abruzzo, interpellanza di Blasioli (Pd)

PESCARA, 10 aprile – “Silenzio e ‘attendismo amministrativo’ non possono avere la meglio su diritti e tutela delle persone con autismo e disturbi dello spettro autistico”. Lo afferma il consigliere regionale Antonio Blasiolio (Pd), il quale, a partire dalla storia di Carlo, 17enne di Chieti accolto due anni fa in una struttura in provincia di Lecce che ora dovrà abbandonare perché la Asl di competenza non corrisponde la retta pattuita, presenta un’interpellanza in cui chiede al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, quali azioni intendano attivare per risolvere la questione e, più in generale, se sulla materia vi sia una progettualità a livello regionale.

Blasioli sottolinea che nonostante la richiesta di ingiunzione di pagamento presentata dalla struttura pugliese ed emessa dal Giudice di Chieti, la Asl “ha proposto opposizione” e che “la famiglia e la Asl sono stati notiziati delle dimissioni immediate di Carlo dalla struttura, che provocano una pericolosa incertezza nel futuro di un ragazzo autistico che ha alle spalle un percorso già difficile e la consequenziale difficoltà della famiglia”.

“Siamo dinanzi ad una situazione intollerabile di assoluto non rispetto dei diritti dei più fragili – dice ancora Blasioli – interrompere bruscamente la permanenza di Carlo in questa struttura metterebbe a repentaglio la tenuta emotiva e il delicato equilibrio ad oggi raggiunto dal ragazzo, vanificando tutti i progressi fatti. Non è una battaglia solo per Carlo, perché oggi chiediamo giustizia per lui, ma chi nega i diritti ad uno, li nega a tutta la comunità. L’Abruzzo non può mancare di civiltà, di rispetto e di protezione verso tutti loro”.

Blasioli chiede quindi a Marsilio e a Verì se vi sia una “progettualità sulla creazione in Abruzzo di strutture in grado di garantire interventi riabilitativi, per evitare l’ allontanamento dei ragazzi fragili dagli affetti, con tutto quello che ciò comporta anche in termini di spostamenti e costi per far visita ai ragazzi” e se si intenda anche “promuovere un welfare di prossimità, alternativo ed in aggiunta al modello sanitario, promuovendo pratiche di domiciliarità basate su integrazione sociosanitaria, magari in collaborazione con le istituzioni territoriali, riducendo costi, istituzionalizzazione ed al contempo fornendo risposte più adatte a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito, come già si è fatto in altre Regioni”.

“L’esperienza di Carlo dimostra come può impattare disastrosamente nella vita delle famiglie dei più fragili un comportamento inadempiente da parte degli organi competenti”, afferma la madre del ragazzo, Claudia D’Urso, auspicando che “questa sia l’occasione per riflettere in modo più ampio e trasversale sulle attività da mettere in campo a livello regionale attraverso strumenti tecnico-giuridici ed economici che tutelino i diritti di questi ragazzi e supportino le loro famiglie”.