Casalbordino, esplosione in azienda smaltimento polveri da sparo: tre morti

CASALBORDINO, 21 dicembre – Un’esplosione si è verificata poco fa in una fabbrica di fuochi d’artificio di Casalbordino, la Esplodenti Sabino. Secondo le prime informazioni ci sono vittime: sarebbero tre quelle accertate al momento. Sul posto il 118, anche con l’elicottero decollato da Pescara, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

AGGIORNAMENTO 15.40 – Si tratta della Esplodenti Sabatino, che si trova in contrada Termine in un’area di oltre 20 ettari, conta un centinaio di dipendenti e si occupa di demilitarizzazione, recupero, smaltimento e distruzione di esplosivi.

“Potrebbe essere esplosa una casamatta, ma sappiamo pochissimo. Sono qui sul posto, ma ci sono soccorritori e forze dell’ordine in azione e al momento non possiamo avvicinarci. Mi dicono che ci sono tre vittime, ma non so se ci sono anche dei feriti”. Lo afferma il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che ha da poco raggiunto la zona della Esplodenti Sabino, dove si è verificata un’esplosione.

Il traffico ferroviario della linea Pescara – Foggia è sospeso dalle ore 15.30 su richiesta Vigili del Fuoco: treni fermati nelle opportune stazioni.