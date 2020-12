Casalbordino, i tre operai morti hanno tra 45 e 54 anni

CASALBORDINO, 21 dicembre – Proseguono gli accertamenti nell’azienda di smaltimento di polveri da sparo dopo l’esplosione che oggi ha provocato la morte di tre operai.

Tre persone, tutte residenti in zona, di 45, 46 e 54 anni. Secondo una prima ipotesi sarebbero morti sul colpo.

L’incidente, in base ai primi riscontri effettuati, sarebbe avvenuto all’altoforno: erano in corso operazioni ordinarie, quando sarebbe accaduto qualcosa che ha provocato l’esplosione.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori e il 118 con l’elicottero partito da Pescara. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e solo dopo il personale sanitario è potuto intervenire.

Per accertare che non vi fossero dispersi, i dipendenti in servizio sono stati radunati e contati.

Ancora sul posto il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che parla di “immane tragedia ed esprime vicinanza alle famiglie delle vittime”.