Caso di stalking a Pianella: divieto di avvicinamento alla ex per un 20enne del posto

PIANELLA, 2 gennaio – Un 20enne di Pianella, nell’ambito di un caso di stalking, è stato sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri del posto, è stato emesso dal Gip del tribunale di Pescara su richiesta della Procura. Una misura che è frutto delle risultanze investigative emerse in seguito alla querela presentata dall’ex fidanzata del giovane, per atti persecutori e danneggiamento.

La ragazza si è rivolta ai carabinieri di Pianella raccontando che il 20enne, non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale, aveva posto in essere nel tempo reiterate violenze fisiche e psicologiche. In alcuni casi la ragazza sarebbe stata addirittura pedinata, sia lungo il tragitto percorso fino al luogo di lavoro che quando faceva ritorno nella propria abitazione.

All’atto della notifica dell’ordinanza il giovane, rintracciato dai carabinieri mentre si trovava a bordo della propria auto, è stato sottoposto a perquisizione: nell’auto sono state rinvenute una mazza da baseball e un coltello lungo 14,5 centimetri, illegalmente detenuti. Di conseguenza è stato deferito contestualmente, in stato di libertà, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.