Casoli, trattamento abusivo di rifiuti: tre indagati e sequestrata area di 5mila metri quadrati

CASOLI, 21 aprile – Sequestrata a Casoli un’area di oltre 5.000 metri quadrati, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, sulla quale sarebbero stati trattati , in assenza della prescritta autorizzazione, rifiuti inerti provenienti da attività edilizia e demolizione. Tre persone sono indagate.

I militari hanno trovato un mulino frantumatore, sottoposto a sequestro preventivo, in lavorazione dentro un’area recintata non autorizzata per il trattamento e la gestione di rifiuti, dove sono stati anche rinvenuti oltre duemila metri cubi di materiale privo di documentazione idonea atta a garantirne la tracciabilità, ovvero fresato d’asfalto, terre e rocce da scavo, liquidi derivanti da lavaggio di betoniere, cemento, ferro e rifiuti da demolizione.

Tre persone, in concorso tra loro, fra le quali i titolari di due ditte, sono indagate per la violazione l’articolo 256 del Codice dell’ambiente che prevede la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro per chiunque effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.