Castelli, on line il sito turistico. E per promuovere il borgo il Comune ti invita a cena

CASTELLI, 28 luglio -E’ stato presentato questa mattina, nella sala giunta della Provincia, “Visit Castelli”, il nuovo sito turistico del Comune di Castelli, on line da oggi e nato con l’obiettivo di promuovere uno dei borghi più belli della provincia teramana e le sue peculiarità, dall’arte ceramica al cibo passando per le bellezze storico-naturalistiche.

Ma non solo. Perché con la messa on line di “Visit Castelli” parte anche l’iniziativa “Fooding Castelli”: basterà visitare il sito , scaricare il voucher e prenotare in uno dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa per essere ospiti a pranzo o a cena. Naturalmente saranno esclusi dalla promozione i residenti della provincia di Teramo. L’idea, infatti, è quella di agganciare nuovi turisti e soprattutto di cogliere le opportunità che arrivano dalla domanda di un turismo verde ed enogastronomico. “Non si tratta solo di una campagna di promozione – ha spiegato il sindaco Rinaldo Seca – in questi mesi abbiamo lavorato con artigiani, produttori, commercianti. Purtroppo il Covid ha ritardato l’avvio dell’iniziativa ma quella che presentiamo è una nuova filosofia, un nuovo approccio alla nostra cittadina: tutti conoscono l’arte e la storia castellana in pochi i nostri sentieri, i prodotti tipici, la bellezza dei nostri boschi sotto il Monte Camicia. Abbiamo chiesto a tutta la comunità di partecipare alla costruzione di una nuova immagine che senza abbandonare la tradizione arricchisce e non di poco la nostra offerta”.

Anche lo spot Visit Castelli è stato realizzato in collaborazione con i cittadini, il paese è stato trasformato in un vero e proprio set e tutti i protagonisti non sono attori ma gli abitanti di Castelli. “L’impegno nel produrre in poco tempo una struttura comunicativa così imponente è stato reso possibile grazie alla collaborazione del sindaco, dell’amministrazione, delle associazioni ma sopratutto da tutte le attività commerciali che hanno dato un contributo vitale alla realizzazione del progetto” ha commentato Marco Di Giuseppe di Socialnet che ha ideato e coordinato il progetto “Fooding Castelli” e che lo ha illustrato questa mattina in conferenza stampa insieme a Noemi Di Giovannantonio di No Agency brand, l’agenzia che ha curato il sito e il restyling dell’immagine del Comune. Lo spot è stato realizzato da Verovision.