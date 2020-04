Castelnuovo Vomano, minaccia la ex convivente: arrestato 47enne di Giulianova

CASTELLALTO, 27 aprile – Nonostante fosse ai domiciliari è uscito di casa per andare dalla ex convivente e minacciarla. E così per un 47enne di Giulianova è scattato l’arresto su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Teramo su richiesta della Procura.

L’uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Castelnuovo Vomano, al termine di un’attività di indagine scattata dopo la denuncia sporta dalla donna. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per fatti analoghi commessi nei confronti di un’altra donna, nonostante la misura restrittiva a suo carico sarebbe uscito dalla sua abitazione per recarsi a casa della ex e minacciarla di morte al fine di farle ritirare la denuncia sporta nei suoi confronti.

Inoltre, secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo l’avrebbe anche chiamata a ogni ora del giorno e della notte, creandole un forte stato di ansia e paura. Da qui la decisione della donna di rivolgersi ai carabinieri e l’arresto dell’uomo.