Castiglione M.R., si rompe l’adduttrice idrica e frana una collina: cittadini senz’acqua e ss81 chiusa

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 29 aprile – Nel pomeriggio di oggi, a Castiglione Messer Raimondo, un cedimento dell’adduttrice idrica dell’Aca, ha provocato lo smottamento di una collina. Un tratto della strada statale 81 è stato allagato e invaso dal terreno che è franato.

La strada, che è la principale via d’accesso al paese, è stata chiusa. Di conseguenza sia in uscita da Castiglione che in arrivo da Pescara occorre passare per la strada comunale di Controfino. Diversi cittadini al momento sono senz’acqua, anche se il danno è ancora in corso di quantificazione. I tecnici dell’Aca nel frattempo sono giunti sul posto e stanno lavorando per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.