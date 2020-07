Catignano, incidente tra una moto e un trattore: muore 56enne

CATIGNANO, 1 luglio – Tragedia nel Pescarese. Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto attorno alle 6.15 in contrada Varano, a Catignano. Stando alle prime informazioni, il 56enne era alla guida di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un trattore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Rosciano e il 118, che si è occupato del trasporto dell’uomo all’ospedale di Chieti. Il motociclista però non ce l’ha fatta ed è morto durante il tragitto.