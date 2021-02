Cellino Attanasio, esplosione in una fabbrica: due feriti

CELLINO ATTANASIO, 23 febbraio – Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente che si è verificato intorno alle 13.30 in una fabbrica che produce pannelli isolanti in contrada Stampalone, a Cellino Attanasio, dove due operai sono rimasti feriti nell’esplosione di un forno per la lavorazione della ceramica.

Sul posto sono arrivati un’elioambulanza partita da Pescara, una medicalizzata del 118 di Atri, i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme, e i carabinieri della compagnia di Giulianova.

Nell’esplosione sono rimasti feriti un 27enne , che ha riportato ustioni di primo e secondo grado, e un 49enne che ha riportato una ferita lacero contusa al naso, causata verosimilmente da una scheggia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Atri per le cure del caso.