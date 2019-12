Cepagatti, incidente tra auto e furgone: famiglia finisce in ospedale

CEPAGATTI, 28 dicembre – Una famiglia di Cepagatti è finita all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 81, tra Cepagatti e Pianella. Si tratta di un uomo di 54 anni, della moglie 46enne e della figlia 23enne.

L’auto su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone che trasportava pesce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, con due ambulanze, tra cui quella medicalizzata.

Ad avere la peggio è stato il 54enne, arrivato in prontosoccorso con un politrauma; traumi e contusioni minori per mamma e figlia. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo pesante.

Dei rilievi si occupano i Carabinieri.