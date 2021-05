Chieti: aggredisce con un coltello il titolare di un locale, denunciato

CHIETI, 31 maggio – Ha minacciato con un coltello il titolare di un locale di Chieti Scalo che lo aveva invitato a non gridare e a non spaventare o disturbare i clienti. Un ragazzo di Chieti è stato denunciato dalla Polizia.

Secndo una prima ricostruzione il 31enne, già noto alle forze dell’ordine e conosciuto in zona, si aggirava all’esterno del locale litigando per telefono ad alta voce con un’altra persona. Urlava e si agitava così i clienti hanno chiamato il titolare della struttura che ha chiesto al giovane di calmarsi.

A quel punto il ragazzo lo ha aggredito, insultato e minacciatro. Poi si è allontanato.

E’ tornato alcuni minuti dopo con l’autovettura del padre impugnando un coltello a serramanico dalla lama di circa 10 cm, con cui ha continuato a minacciare il gestore. L’uomo lo ha disarmato colpendolo con una sedia e il 31enne è andato via.

Gli agenti, risaliti all’aggressore dalla targa dell’autovettura, hanno trovato il mezzo sotto casa del padre e dall’esterno hanno notato sul sedile il coltello utilizzato per le minacce. Del ragazzo però non vi era alcuna traccia: è stato il padre ad aprire la vettura e a consentire il sequestro dell’arma. Quindi il giovane è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.