Chieti, avvistati lupi nella periferia della città: Il Wwf: “Diverse segnalazioni”

CHIETI, 21 novembre – Lupi nel territorio comunale di Chieti, nei canaloni che scendono dalla collina verso il fiume Pescara. Diversi gli avvistamenti: il Wwf Chieti-Pescara ha raccolto una serie di segnalazioni, mentre alcune foto sono comparse sui social.

“È confortante notare – afferma la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco – che i commenti che accompagnano le immagini sono al momento tutti estremamente corretti: in tanti sottolineano giustamente che un lupo è meno pericoloso, per l’uomo, di un cane di grossa taglia e che la sua presenza rappresenta l’unico sistema di controllo veramente efficace della popolazione di cinghiali che, invece, sotto l’ormai decennale pressione dei cacciatori, continuano ad aumentare, come il Wwf sottolinea da tempo e come diversi studi in varie parti del mondo hanno ben dimostrato”.

Il Wwf ha comunque chiesto un intervento istituzionale a Regione Abruzzo e organi di polizia, offrendo di mettere a disposizione “l’esperienza di gestione dei conflitti maturata nelle Oasi Wwf dove, sia in territori montani sia in quelli più agricoli e collinari, da anni collaboriamo con le imprese presenti e la collettività per attuare sistemi di protezione degli allevamenti, per organizzare incontri di sensibilizzazione per la popolazione, per diffondere buone pratiche di convivenza con i grandi carnivori”.