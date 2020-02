Chieti, blitz dei Nas nell’impresa di macellazione: sequestrati 320 chili di carne

CHIETI, 11 febbraio – Blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara in un’impresa di macellazione carni con annesso laboratorio, in provincia di Chieti. Sono state accertate carenze tali da comportare immediate prescrizioni. I militari per la tutela della salute hanno sequestrato 320 chilogrammi di carne. Verranno elevate sanzioni per circa cinquemila euro.

I locali di macellazione e del laboratorio sezionamento carni, è emerso dall’accertamento dei Nas, presentavano inadeguatezze igienico sanitarie, dalle prese elettriche aperte con fili a vista alle soluzioni di continuità nella piastrellatura, fino all’usura in più punti delle guarnizioni delle porte delle celle frigo.

Proprio con il controllo della carne detenuta nei frigo i nas hanno scoperto che ben 275 chilogrammi di prosciutti presentavano il termine minimo di conservazione decorso da circa tre mesi. Rinvenuti anche 45 chilogrammi di prodotti a base di carne privi delle indicazioni riguardanti la tracciabilità. Per i 320 chilogrammi di carni è stato operato il sequestro amministrativo con successive valutazioni per la distruzione.