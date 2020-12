Chieti, cinghiale corre per le strade della città e si rifugia al cimitero

CHIETI, 30 novembre – Si è rifugiato all’interno del cimitero, dopo aver scorrazzato in lungo e in largo in città.

Un grosso esemplare di cinghiale è stato avvistato da questa mattina in numerose strade della città ed ha anche provato a entrare in un bar.

Il cimitero è stato chiuso per precauzione: sul posto stanno operando i veterinari della protezione animali e una pattuglia della Municipale e dei carabinieri, anche per verificare la presenza di un altro esemplare, pare ferito.

L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza la massima cautela.