Chieti, cumulo di pene tra accoltellamento e truffe: condannato 45enne campano

CHIETI, 6 marzo – Condannato in via definitiva, a 2 anni e 10 mesi di reclusione, con cumulo di pene, un uomo di origini campane, di 45 anni, che tempo fa accoltellò un corregionale in un ristorante di Chieti e che in precedenza era finito nei guai anche per truffa.

I poliziotti hanno eseguito l’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo, in quanto il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, per sopraggiunti motivi di salute, lo ha ammesso al beneficio della detenzione domiciliare.

La condanna definitiva gli è stata inflitta in quanto è stato ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un corregionale, fatto avvenuto nel gennaio del 2012 all’interno di un ristorante di Chieti, dove entrambi lavoravano come pizzaioli. In quell’occasione il 45enne sferrò una coltellata all’indirizzo dell’altro uomo, fortunatamente attingendolo solo ad un braccio, ma causandogli una grave lesione personale. A tale condanna si è cumulata un’altra condanna intervenuta in seguito alla commissione di più episodi di truffa, posti in essere nei confronti di gestori di tabaccherie di Chieti e zone vicine, i quali, dopo essere stati indotti in errore, effettuavano ricariche su carte Postepay indicate dal predetto senza tuttavia ottenerne il pagamento.