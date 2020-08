Chieti, due denunciati per l’incendio al chiosco di piazza Garibaldi

CHIETI, 11 agosto – Due giovani teatini sono stati denunciati dalla Squadra Mobile della Questura con l’accusa di aver incendiato il chiosco di piazza Garibaldi.

La struttura riportò danni per circa trentamila euro. Ai due gli investigatori sono arrivati incrociando alcune testimonianze con le riprese delle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona.

I due, un ventunenne e un ventottenne di origini straniere, sono stati seguiti in tutto il percorso fatto per arrivare e per allontanarsi dal chiosco. Sarebbe stato il più giovane a lanciare materialmente sulla struttura il liquido infiammabile e ad appiccare il fuoco.

Accorgendosi della presenza di una persona i due sono poi fuggiti in direzione del vecchio ospedale.

Gli investigatiri, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato alcuni indumenti ed una tanica in plastica contenente del liquido compatibili con gli abiti indossati la notte del 3 luglio e con il contenitore utilizzato per trasportare l’infiammabile.

Inoltre, nel corso della perquisizione, venivano rinvenute all’interno dell’abitazione del 21enne quattro carte di credito ed una Postepay risultate rubate.