Chieti, false assicurazioni online: due persone accusate di truffa aggravata

CHIETI, 16 gennaio – Due pregiudicati, il primo residente in Sicilia e l’altro in Campania, sono accusati di truffa aggravata per una vicenda avvenuta a Chieti.

I fatti risalgono al luglio scorso, quando un cittadino si rivolse alla questura teatina, sporgendo querela e denunciando di avere stipulato un contratto di assicurazione Rc auto, in riferimento ad un mezzo di sua proprietà, dopo avere effettuato una ricerca tramite un popolare sito che compara e pubblicizza polizze di diverse compagnie assicurative. Dopo aver selezionato via internet una polizza, peraltro relativa ad una nota ed affidabile compagnia

assicurativa, il denunciante era stato contattato da un soggetto qualificatosi come funzionario della compagnia assicurativa stessa che gli propose un ulteriore sconto sul costo della polizza. Il denunciante accettò telefonicamente la proposta e pertanto gli venne indicata la modalità di pagamento e l’Iban sul quale effettuare l’accredito.

La vittima del raggiro, dopo avere effettuato il pagamento, ricevette esclusivamente su whatsapp il certificato di assicurazione e la carta verde, senza però mai ricevere i contrassegni originali. Passati alcuni giorni si rese conto che sia il certificato di assicurazione che la carta verde erano falsi e che il suo veicolo non risultava assicurato.

La successiva attività di indagine ha consentito di individuare le persone che hanno effettuato la telefonata e che hanno incassato il denaro relativo alla truffa e di accertare che il sito di comparazione dei prezzi, consultato dalla vittima, è solo simile nel logo a quello originale. Le due persone persone responsabili sono state dunque deferite all’autorità giudiziaria. Si tratta di soggetti che, su tutto il territorio nazionale, si sono resi responsabili dello stesso tipo di reato commesso in danno di numerose altre vittime.