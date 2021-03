Chieti, frode delle salse al tartufo: 9 imprenditori denunciati e 3 aziende diffidate

CHIETI, 15 marzo – Nove imprenditori sono stati denunciati e tre aziende sono state diffidate a modificare le etichettature di prodotti aromatizzati al tartufo ritenute ingannevoli. E’ quanto hanno prodotto, fino a questo momento, le indagini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, durate due mesi, che hanno coinvolto oltre 25 operatori del settore.

I militari hanno infatti trovato in vendita presso la grande distribuzione ed on-line numerosi “condimenti aromatizzati al tartufo”, nel cui processo produttivo il tartufo era utilizzato in parti inferiori al decimillesimo o addirittura non presente. Alcuni prodotti riportavano tra gli ingredienti un non meglio definito “infuso di tartufo”, ottenuto mediante l’immersione di risibili quantitativi di tartufo in oli extravergine di oliva o di semi, cui viene appositamente aggiunto l’aroma di sintesi per ottenere il gusto del fungo ipogeo.

Al contrario, in etichetta o nei siti internet delle aziende, veniva dichiarata la presenza di tartufo, che veniva fatta risaltare con immagini, fino a specificarne la provenienza geografica. Agli indagati è stata contestata la frode nell’esercizio del commercio, per cui è prevista la reclusione fino a due anni, per aver consegnato agli acquirenti un prodotto per origine, provenienza o qualità del bene diverso da quelle dichiarate. L’aroma infatti deriva prevalentemente dall’utilizzo di bismetiltiometano, una sostanza naturalmente presente nei tartufi, che viene sintetizzata in laboratorio.