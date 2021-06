Chieti, incidente mentre tenta di abusare di un minorenne: lui fugge e lo fa arrestare

CHIETI, 22 giugno – Un uomo di 50 anni della provincia di Chieti, che aveva creato un profilo falso per attirare ragazzi su un sito di incontri usando la foto di un 18enne, è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di un minorenne dai Carabinieri della Stazione di Chieti Principale e del Nucleo Operativo e Radiomobile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Chieti Andrea Di Bernardino.

L’uomo, che ha alcuni precedenti, ha incontrato il ragazzino dopo avergli dato appuntamento, ma di fronte al suo ripensamento lo ha minacciato di rivelare tutto ai genitori.

La vicenda è emersa perché l’uomo, dopo aver costretto il minorenne a salire con lui in auto, durante il tragitto, per la velocità eccessiva ha avuto un incidente scontrandosi con un altro veicolo; a quel punto il ragazzo è sceso urlando ed è fuggito. Durante la perquisizione a casa dell’uomo sono stati sequestrati computer e cellulare.