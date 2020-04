Chieti, incidente sul lavoro alla Walter Tosto: operaio finisce in ospedale

CHIETI, 27 – Un operaio di 53 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente mentre era al lavoro nello stabilimento della ‘Walter Tosto’ a Chieti Scalo. L’uomo secondo le prime informazioni sarebbe caduto da una altezza di alcuni metri. Soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Pescara per un trauma alla testa e una contusione polmonare. In seguito agli accertamenti effettuati in ospedali le sue condizioni risultano gravi. E’ stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura di Chieti e gli ispettori della Asl.