Chieti, individuati i due aggressori di un giovane in via Benedetto Croce

CHIETI, 15 giugno – Sono stati denunciati dalla Polizia due giovani, un ventitreenne di Chieti e un ventiduenne di Manoppello, accusati per l’aggressione di un altro ragazzo avvenuta due settimane fa in via Benedetto Croce a Chieti Scalo.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile i due giovani avrebbero fatto pesanti considerazioni nei confronti della fidanzata del venticinquenne di Chieti: quando lui ha difeso la donna i due lo hanno aggredito con estrema violenza, per poi fuggire.

Il giovane aggredito e la sua ragazza erano in compagnia di una terza persona: insieme sono riusciti a dare utili indicazioni agli investigatori, che hanno incrociato le descrizioni con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Gli agenti, una volta arrivati a una prima identificazione, hanno mostrato le foto dei due giovani estrapolate dai profili Facebook all’aggredito.