Chieti, maltrattamenti e violenza a moglie e figlie: in carcere per dieci anni

CHIETI, 9 marzo – Era temporaneamente agli arresti domiciliari per motivi di salute, ora è in carcere, a Vasto, per scontare dieci anni e sei mesi di reclusione perché responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale continuata aggravata, reati persecutori e calunnia.

Pena definitiva per un ex imprenditore chietino di 54 anni: i fatti risalgono al periodo tra il 2013 e il 2014, quando la ex moglie dell’uomo, a causa di gravi problemi di salute di una delle tre figlie ed avendo necessità di aiuto per la gestione della stessa malattia, era stata costretta a tornare a vivere nella casa coniugale, portando con sé le ragazze.

Dopo un breve periodo apparentemente tranquillo, l’uomo aveva iniziato a comportarsi in maniera aggressiva nei confronti della ex moglie e delle figlie, di cui una di appena 11 anni, con continui episodi di maltrattamento. Peraltro, nei confronti della ex moglie, per tutto il periodo della convivenza si era reso responsabile di più episodi di violenza sessuale, costringendo la donna con le percosse ad avere rapporti con lui..