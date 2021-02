Chieti, nascondeva droga nel passamano della scala condominiale: arrestato

CHIETI, 15 febbraio – Il primo sospetto è nato da un movimento anomalo di persone in una palazzina in cui risiede una persona già conosciuta alle forze dell’ordine.

Per questa ragione gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Chieti hanno deciso di approfondire i controlli.

Salendo verso l’appartamento si sono accorti che il tappo del passamano della ringhiera, appariva non perfettamente chiuso e sigillato, facendo pensare che fosse stato manomesso. I poliziotti provvedevano quindi a rimuoverlo e subito sono venute fuori dosi di cocaina confezionate in involucri sottovuoto da 4 dosi ciascuno, per un totale di 47 dosi (un involucro era aperto e conteneva solo tre dosi) ed un peso complessivo di 41,6 grammi.

Gli agenti, quindi, perquisivano anche l’appartamento e il garage dell’uomo ed in quest’ultimo rinvenivano, occultati dietro uno scatolone, due pacchi sottovuoto contenenti pezzi da 50 e da 100 euro per la somma complessiva di 10.000 euro, due bilancini di precisione, sacchetti per il sottovuoto identici a quelli con cui erano state confezionate le dosi con tracce di cocaina, la macchina per confezionare i pacchi sottovuoto,10 sim di diversi gestori telefonici e tre telefoni cellulari.

Tutto lo stupefacente, il materiale ed il denaro venivano sequestrati, mentre l’uomo di 52 anni veniva arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.