Chieti, perseguita la ex con telefonate, messaggi e pedinamenti: divieto di avvicinamento per un 19enne

CHIETI, 16 marzo – Non accettava la fine della relazione con la fidanzata e così aveva iniziato a perseguitarla con l’obiettivo di convincerla a tornare insieme. Protagonista della vicenda un dicannovenne di Lanciano, che al termine delle inagine condotte dagli agenti della squadra mobile della Questura di Chieti è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla ragazza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti l giovane, allo scopo di convincere la ex a riallacciare il rapporto interrotto a fine gennaio, avrebbe posto in essere una sistematica attività di persecuzione nei confronti non solo della ragazza ma anche dei suoi genitori e della sorella oltre dei suoi compagni di scuola, nei confronti dei quali continuava ad esercitare pressioni affinché intercedessero per farli tornare insieme.

Gli atti persecutori sarebbero consistiti in decine di messaggi, sia sms che vocali, videochiamate quotidiane, pedinamenti nei confronti della ragazza e dei suoi familiari posti anche sui luoghi di lavoro di questi ultimi. Ma non solo. Dopo che la ragazza aveva bloccato l’utenza dell’ex sul cellulare, per non essere contattato, il diciannovenne avrebbe iniziato a chiamarla con un numero anomino, arrivando a effettuare oltre cento chiamate al giorno.

Il ragazzo, inoltre, avrrebbe inviato anche diversi messaggi notturni a un insegnante della ex per convincerla a leggere in aula una poesia d’amore dedicata alla ragazza.

I genitori della vittima, in un primo momento, vista la giovane età del ragazzo e non volendolo denunciare, avrebbero più volte tentato di dissuaderlo dal proseguire ma senza successo. E così, anche a fronte dello stato d’ansia e paura vissuto costantemente dalla figlia, hanno dapprima incaricato un legale di fiducia invitasse bonariamente il diciannovenne a desistere.

Alla fine, però, non ottenendo risultati si son rivolti alla polizia. E così al termine delle indagini per il diciannovenne è scattato il provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale di Chieti De Ninis su richiesta del pm Ponziani.

Il giudice, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla giovane vittima con obbligo di mantenersi da essi ad una distanza di almeno 300 metri, ha disposto per il diciannovenne anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari della ragazza.