Chieti: picchia la compagna, disposto il divieto di avvicinamento

CHIETI, 14 agosto – Ha picchiato la compagna nel corso dei tra anni della loro relazione. Poi anche quando era finita. Un quarantenne è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

Non potrà stare a una distanza inferiore ai trecento metri e non potrà in alcun modo comunicare con lei. Il provvedimento è arrivato dopo la denuncia della donna che, in un’occasione, era stata anche malmenata ed era finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Non aveva voluto dire, in quell’occasione, di essere stata picchiata dal compagno.

Quattro anni fa l’uomo aveva ricevuto un ammonimento, sempre per stalking, ma nei confronti di un’altra donna.