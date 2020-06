Chieti: prestazioni sessuali da uno studente, preside arrestato

CHIETI, 19 giugno – Aveva conosciuto un ragazzo su una chat di incontri e, dopo un po’ di tempo, aveva scoperto che si trattava di un alunno dell’istituto scolastico del quale era dirigente. Proprio facendo leva sulla sua posizione aveva ottenuto dal ragazzo, che all’epoca dei fatti era minorenne, prestazioni sessuali.

Oggi gli agenti della Squadra Mobile di Chieti lo hanno posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip Andrea Di Berardino.

I fatti sono avvenuti in un periodo compreso tra gli anni 2017 e 2018: gli incontri sarebbero avvenuti sia a scuola che in una casa che il docente ha in provincia di Chieti e che utilizzava proprio per queste situazioni. Alcuni riscontri sarebbero stati ottenuti anche nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in casa del docente.