Chieti, quarantenne trovato morto in casa: si indaga per omicidio

CHIETI, 10 novembre – Un uomo di 40 anni, Francesco Ciammaichella, è stato trovato morto nella sua abitazione di Chieti. Il fatto è avvenuto negli alloggi popolari di via Albanese, noti anche come ‘case parcheggio’. Il 40enne aveva una ferita alla testa e nell’abitazione ci sono tracce di sangue. Si indaga per omicidio.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. Quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato il cadavere. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri, il pm Giuseppe Falasca, che ha effettuato un sopralluogo, e il medico legale.