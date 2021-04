Chieti, scarico di sostanze pericolose nel fiume Pescara: due indagati

CHIETI, 23 aprile – Indagati il Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro e il Dirigente tecnico consortile e responsabile tecnico degli impianti di depurazione, per la presunta violazione del decreto legislativo 152/2006, ovvero scarico di sostanze pericolose, per danneggiamento aggravato di acque pubbliche in violazione dell’articolo 635 del Codice penale e per violazione del vincolo paesaggistico ambientale e deturpamento di bellezze naturali.

I due sono stati denunciati dai Carabinieri Forestale di Chieti in seguito ai risultati delle analisi, fornite dall’Arta Abruzzo, sulle acque di scarico prelevate nel comune di Chieti presso il depuratore comunale “San Martino”. Sulla base di quanto emerso, sarebbe stato rilevato il superamento del valore limite di zinco.

“L’articolata gestione dei depuratori, comunali e non – si legge una nota nota dei carabinieri forestali – costituisce da sempre una criticità attenzionata dai Carabinieri forestali, in quanto anche condotte colpose od omissive possono rappresentare un serio pericolo per l’ambiente con potenziali ripercussioni sulla salute pubblica”.