Chieti, scatta l’allarme bomba per un trolley incustodito: all’interno solo delle scarpe

CHIETI, 26 marzo – Un trolley incustodito, dal quale proveniva un rumore anomalo, ha fatto scattare un allarme bomba questa mattina a Chieti.

Il trolley era stato notato lungo una scalinata in pietra che collega via Valignani alla sottostante via Nicolini. Un cittadino si è insospettito e ha allertato le forze dell’ordine, che giunte sul posto hanno effettivamente sentito un tic tac anomalo provenire dal trolley.

A quel punto gli artificieri dei carabinieri di Chieti hanno fatto brillare la borsa, dopo avere circoscritto l’area e fatto sgomberare alcune abitazioni, ma all’interno sono state trovate soltanto delle scarpe.