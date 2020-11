Chieti, scuolabus violano norme sulla sicurezza e disposizioni anti-Covid: scattano le sanzioni

CHIETI, 25 novembre – Scuolabus con pneumatici lesionati e privi dei martelletti frangi-vetro. Sono alcune delle violazioni accertate dalla Polizia Stradale nel corso di specifici controlli, che hanno anche portato all’accertamento della violazione delle norme anti-Covid.

I controlli avevano proprio l’obiettivo di verificare la regolarità del trasporto, l’efficienza dei mezzi utilizzati e il rispetto della normativa Covid per prevenire i contagi, dunque sanificazione dei mezzi, distanziamento e obbligo della mascherina.

Dai controlli effettuato su uno scuolabus, che aveva appena fatto scendere davanti ad una scuola decine di piccoli alunni delle scuole elementari, è emerso che un pneumatico era completamente lacerato. Una condizione che ha messo in serio pericolo l’incolumità dei ragazzi. Sullo stesso mezzo è stata inoltre accertata la mancanza dei martelletti frangi-vetro negli appositi alloggiamenti. Gli agenti della Polizia Stradale, date le pericolose irregolarità, hanno provveduto a bloccare lo scuolabus, intimando al conducente l’immediato ripristino dell’efficienza del mezzo ed elevandogli le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il conducente di un altro mezzo, invece, oltre ad essere stato sanzionato anch’egli per la mancanza dei martelletti frangi-vetro, è stato sanzionato, con

un verbale di 400 euro, per la violazione della normativa prevista dai recenti Dpcm per prevenire il contagio epidemiologico da Covid-19. Il mezzo infatti risultava mancante di soluzioni detergenti o disinfettanti, obbligatori per la pulizia delle mani dei piccoli alunni prima della salita sul mezzo.