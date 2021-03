Chieti, stalking ai danni della ex compagna: nei guai 37enne del posto

CHIETI, 27 marzo – Scatta il divieto di avvicinamento alla ex compagna, per un pregiudicato trentasettenne di Chieti, indagato in relazione alla commissione di atti persecutori commesso nei confronti della ragazza, venticinquenne, sia durante il periodo della convivenza che dopo la fine della relazione.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia teatina l’uomo, proprio dopo la fine del rapporto, aveva intrapreso una sistematica attività di persecuzione nei confronti della donna, dando vita ad appostamenti e pedinamenti, suonando la porta dell’abitazione anche di notte e tempestandola di telefonate e messaggi, attraverso i quali le rivolgeva anche minacce di morte. Molti episodi sono avvenuti anche in strada, alla presenza di passanti e conoscenti della coppia.

L’ultimo episodio risale al 16 marzo scorso, quando l’uomo, dopo aver raggiunto l’abitazione di un’amica della donna, ha aggredito fisicamente l’ex compagna, colpendola più volte con calci e causandole ecchimosi ed ematomi. In tale occasione l’uomo, ossessionato dalla gelosia ed alterato dall’assunzione di alcool, sottrasse il telefono cellulare alla ragazza, rendendosi responsabile anche del reato di rapina.

L’attività di indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Chieti, ha permesso di ricostruire che per tutto il periodo della relazione, durata all’incirca un anno, vi erano stati reiterati episodi di violenze fisiche e che la donna aveva chiesto già altre volte l’intervento delle Forze dell’Ordine, finendo però sempre per decidere di non sporgere denuncia nei confronti del suo partner.

Il giudice, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con obbligo di mantenersi da essi ad una distanza di almeno 300 metri, ha disposto il divieto di avvicinamento sia alla casa nella quale la donna vive che all’abitazione dell’amica, nella quale si è verificata l’ultima violenta aggressione.