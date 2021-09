Chieti, tentata truffa ai danni di anziani: colti sul fatto padre e figlio napoletani

CHIETI, 8 settembre – Due uomini di Napoli, padre e figlio, rispettivamente di 51 e 28 anni, sono accusati di tentata truffa aggravata per alcuni episodi avvenuti a Chieti ai danni di persone anziane. La polizia li ha fermati in flagranza di reato.

I due uomini, uno dei quali, il padre, è un noto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, sono stati fermati nella tarda mattinata di ieri, poiché individuati come gli autori di un tentativo di truffa posto in essere pochi minuti prima ai danni di una anziana donna di Chieti.

In particolare, durante la mattinata, la Sala Operativa della Questura aveva ricevuto due segnalazioni, provenienti da parenti di persone anziane che avevano riferito che i loro cari avevano subito telefonate da parte di soggetti che si erano presentati quali incaricati per la consegna di un pacco commissionato da un nipote non meglio indicato, con contestuale richiesta del pagamento di una somma di denaro da effettuarsi al momento della consegna dello stesso.

Pertanto sono state intensificate le attività di ricerca dei potenziali truffatori, da parte degli agenti e intorno alle 13.15 è scattata una ulteriore segnalazione da parte di una persona che riferiva come la propria madre avesse da poco ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, sostenendo di essere il nipote, le comunicava che le sarebbe stato consegnato un pacco, da lui commissionato, per il quale, al momento della consegna, avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro superiore ai 3.000 euro.

La tempestiva segnalazione del familiare ha consentito agli agenti di effettuare un servizio di osservazione nei pressi del condominio di residenza dell’anziana, individuando i due soggetti che, alla vista degli agenti, hanno tentato di dileguarsi, senza però riuscire nel proprio intento, poiché subito bloccati. I due sono stati trovati ancora in possesso del pacco, che avrebbero dovuto consegnare e che, una volta aperto, in realtà è risultato contenere una confezione di succhi di frutta.

I due uomini, dopo la ricostruzione dei fatti eseguita grazie alla testimonianza della vittima e all’esito degli accertamenti di rito, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Inoltre il Questore di Chieti ha emesso a loro carico la misura del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Chieti per tre anni.