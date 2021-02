Cinquantenne in difficoltà sulla via per il Corno Grande: tratto in salvo dal Soccorso Alpino

L’AQUILA, 26 febbraio – Un alpinista è rimasto bloccato a causa dei crampi, con il tramonto che incombeva, lungo la via Direttissima, mentre tentava di raggiungere la vetta del Corno Grande. Preoccupato per ciò che sarebbe potuto accadere, ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, che è intervenuto e lo ha messo in salvo.

L’uomo, 50 anni, residente a San Demetrio dei Vestini, era solo e voleva raggiungere il Corno Grande, vetta più alta del massiccio del Gran Sasso, a quota 2.900 metri, lungo la Direttissima. Tuttavia durante la scalata, verso le 16, quando mancavano 100 metri alla vetta, a quota 2.800 metri, si è dovuto fermare a causa dei crampi. Visto che non riusciva a scendere in sicurezza e si avvicinava l’ora del tramonto, ha chiamato il 118, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico. Dall’aeroporto di Preturo è decollato l’elicottero del 118 con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino, che hanno localizzato l’alpinista e mentre l’elicottero era in quota, sincerati delle buone condizioni di salute dell’uomo, il tecnico del Soccorso Alpino è sceso con il verricello e ha recuperato il 50enne.