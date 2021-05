Città Sant’Angelo, bimbo di due anni muore affogato in piscina

CITTA’ SANT’ANGELO, 18 maggio – Un bambino di due anni è morto annegato, ieri sera, nella piscina della villa di famiglia in via Maddalena, a Città Sant’Angelo.

Secondo una prima ricostruzione, i familiari lo hanno perso di vista e hanno iniziato a cercarlo. Poco dopo la tragica scoperta: il piccolo era finito nella piscina.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per il bambino non c’era nulla da fare. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Montesilvano .

La Pm Rosangela Di Stefano ha disposto l’esame autoptico fissato per domani, trattandosi di esame irripetibile, come atto dovuto, ai genitori del piccolo è stata inviata un’informazione di garanzia per omicidio colposo.