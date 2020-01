Città Sant’Angelo, cavalli in fuga dal maneggio si scontrano con auto: uno è morto. Ferite 2 persone

CITTA’ SANT’ANGELO, 30 gennaio – Incidente tra un’automobile e due cavalli fuggiti da un maneggio. L’episodio è avvenuto in serata a Città Sant’Angelo, in via Piano di Sacco. I cavalli, fuggiti da una struttura vicina, hanno invaso la carreggiata della Lungofino e si sono scontrati con una Fiat 500 che viaggiava in direzione Elice. Piuttosto violento l’impatto, considerando i danni riportati dal veicolo. Uno dei due cavalli nello scontro è morto. Le due persone a bordo dell’automobile sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul posto il 118, con due ambulanze, e i Carabinieri.