Città Sant’Angelo, incendio in un silos contenente segatura: vigili del fuoco in azione

CITTA’ SANT’ANGELO, 9 giugno – Vigili del Fuoco impegnati da diverse ore nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in un silos contenente segatura, in un’azienda che si occupa della lavorazione del legno in località Piano di Sacco. Sul posto sono in azione due squadre, una partita dal Comando provinciale di Pescara e una arrivata dal Distaccamento di Montesilvano. Il rogo, riferiscono i soccorritori, è ancora in corso, ma è sotto controllo.

A Montesilvano, in via Sagittario, invece, un incendio ha interessato un tetto su cui erano in corso dei lavori. Il rogo è stato spento senza problemi dai Vigili del Fuoco.