Città Sant’Angelo, rapina violenta in casa: anziano ferito. I malviventi fuggono con oro e denaro

CITTA’ SANT’ANGELO, 21 febbraio – Rapina in abitazione a Città Sant’Angelo. In azione, in via Aldo Moro, due uomini con il volto travisato. In casa c’era il proprietario, un anziano, che sarebbe stato picchiato. E’ stato trasportato in ospedale per accertamenti. I malviventi, secondo le prime informazioni, sono riusciti a fuggire con oro e denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Montesilvano. Indagini in corso.