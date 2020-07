Città Sant’Angelo, vasto incendio a Colle di Sale: canadair in azione

CITTA’ SANT’ANGELO, 30 luglio – Vigili del fuoco impegnati da ieri sera per un incendio di sterpaglie divampato alle 21.30 a Città Sant’Angelo, in contrada Colle di Sale. I vigili, ancora sul posto, hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte e sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni e alcune stalle presenti nella zona. Difficile domare le fiamme, che stanno interessando un’area di diversi ettari. In azione, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, anche un Canadair. Monitora la situazione anche il sindaco, Matteo Perazzetti.