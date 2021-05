Civita D’Antino, frontale sulla Avezzano-Sora: un morto

L’AQUILA, 25 maggio – Incidente mortale, questa mattina all’alba, lungo la statale 690 Avezzano-Sora, dove ha perso la vita un automobilista di Avezzano.

Da quanto si apprende, per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo alla guida di una Nissan, all’altezza di Civita D’Antino, si è scontrato con un camion che procedeva in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, carabinieri e le squadre dell’Anas, con il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni e deviato sulla strada regionale 82.