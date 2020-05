Civitaquana, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: grave 77enne di Pianella

PIANELLA, 19 maggio – Un 77enne di Pianella è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto, in tarda mattinata, a Catignano. L’anziano era alla guida della sua auto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo in una scarpata.

Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Civitaquana, che si sono occupati dei rilevi del caso.