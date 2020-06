Civitella del Tronto, 47enne muore in incendio che aveva appiccato per uccidere l’intera famiglia

CIVITELLA DEL TRONTO, 13 giugno – Tragedia nella notte a Civitella del Tronto, dove un uomo di 47 anni è morto nell’incendio che lui stesso avrebbe appiccato nell’abitazione condivisa con la moglie e i quattro figli, due dei quali minorenni. A dare l’allarme è stato proprio uno dei ragazzi. Quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, riverso sull’uscio, e hanno trasportato in ospedale la donna e i figli che avevano respirato le esalazioni provocate dal rogo.

In base a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la situazione nella famiglia era tesa da tempo, l’uomo era spesso violento e aveva minacciato di morte la moglie. Ieri sera, rientrato in casa, avrebbe cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina, il divano, dandogli fuoco, con l’intento di uccidere tutta la famiglia.

A portare in salvo la madre e i fratelli più piccoli sarebbe stato il figlio 20enne, poi rientrato in casa per soccorrere anche il padre, ormai esanime. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il corpo dell’uomo riverso sull’uscio e a poca distanza la moglie con difficoltà respiratorie. Soccorsi, la donna e i figli sono stati ricoverati in ospedale. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Dai primi rilievi il 47enne sarebbe morto per asfissia. Si attende l’esito dell’autopsia.

Sul posto, oltre al 118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Tortoreto e Civitella del Tronto con i colleghi della compagnia di Alba Adriatica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il pm di turno, il sostituto Francesca Zani, ha disposto l’autopsia sul corpo del 47enne.