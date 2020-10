Teramo, classe del liceo scientifico Delfico premiata per un video realizzato durante il lockdown

TERAMO, 12 ottobre – La classe 5 B del liceo scientifico Delfico di Teramo è stata premiata questa mattina, nell’aula magna dell’istituto, per la realizzazione del video #Noicisiamo. A consegnare il premio, una targa con la frase “Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì”, del premio Nobel Rita Levi Montalcini, sono stati Antonello Passacantando, responsabile attività motorie dell’ufficio scolastico regionale, e Marco Pompa, responsabile attività motorie dell’ufficio scolastico provinciale.

Il video, su sollecitazione della professoressa di scienze motorie, Isabella Cardisciani, è stato prodotto dagli alunni durante il periodo del lockdown al fine di promuovere i valori dell’attività fisica come mezzo per superare i limiti imposti dal dilagare della pandemia. I ragazzi non si sono arresi, in un periodo di oggettiva difficoltà e precarietà emotiva e, usando la fantasia e le proprie competenze, guidati dalla docente si sono allenati e divertiti a realizzare il video.

Il dirigente scolastico Adriano Trentacarlini, in apertura della premiazione, nel ritirare la targa a nome della classe, ha ringraziato gli alunni e i docenti per la resilienza dimostrata durante uno dei periodi più complessi nella vita scolastica. Parole alle quali si è unita anche la professoressa Loredana Di Giampaolo, già dirigente del Convitto Delfico, che ha invitato gli alunni a non abbandonare mai i propri sogni.

Durante la premiazione, inoltre, Passacantando, in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale, ha sottolineato come nelle scienze motorie gli alunni premiati abbiano dimostrato un alto livello professionale, didattico, di socializzazione e inclusione, complimentandosi con il liceo scientifico e coreutico Delfico per la bellezza della struttura, mentre Pompa ha evidenziato come il premio sia stato dato a una scuola che, pur non avendo ancora una palestra, partecipa da sempre con grande impegno e grandi risultati a prestigiose gare sportive in tutta Italia.

Grande la soddisfazione per il premio è stata espressa dalla professoressa Cardisciani che, nel ringraziare gli alunni premiati, ha elogiato la complessità degli esercizi realizzati nel video, il montaggio e la scelta della musica più adatta.

“L’idea della Professoressa Cardisciani è stata accolta da tutti noi con grande entusiasmo – hanno sottolineato Ginevra Mandolesi e Maria Elena Curti, in rappresentanza della classe – chiusi in casa non potevamo fare nulla: questa proposta ci è sembrata una luce in fondo al tunnel. Abbiamo voluto mostrare la nostra vita durante quei giorni tristi, per non arrenderci, per dirci che tutto sarebbe andato comunque bene”.