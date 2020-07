Cocullo: schianto moto-auto, un morto

COCULLO, 5 luglio – Un uomo di 35 anni Patrizio De Blaisis, di Meta di Civitella Roveto, è morto in un incidente stradale che si è verificato tra Carrito e Cocullo.

L’uomo che era a bordo di u a moto, si è schiantato contro un’auto, per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo è morto sul colpo e vani sono risultati i tentativi di soccorso del personale del 118 intervenuto.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.