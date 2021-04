Colonella, lunedì l’inaugurazione dell’hub vaccinale

TERAMO, 23 aprile – Dopo aver inaugurato l’hub vaccinale all’università, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza, lunedì la Asl di Teramo taglierà il nastro anche a quello allestito nell’area di Colonnella, che va ad aggiungersi a quelli già in attività nel capoluogo, a Giulianova, Atri e Montefino.

Nel giorno dell’inaugurazione a Colonnella si inizierà con la vaccinazione di 400 over 60-70. L’hub ha otto linee vaccinali, che a regime arriveranno ad assicurare circa duemila vaccinazioni al giorno, e sarà il riferimento di tutta la Val Vibrata, che ha una popolazione residente di circa 70mila abitanti. I locali sono stati messi a disposizione dall’Unione dei Comuni Val Vibrata e gli arredi sono stati forniti dalla Protezione civile regionale.

“E’ il secondo nuovo hub che inauguriamo in questa nuova organizzazione del piano vaccinale della Asl di Teramo, dopo quello di Teramo e che si aggiunge a quelli già in funzione precedentemente di Giulianova, Atri e Montefino – dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – i cinque hub sono stati disposti sul territorio a una distanza massima di un’ora di auto proprio per facilitare il cittadino ed evitargli lunghi spostamenti. Il piano vaccinale procede spedito, ringraziamo i sindaci e il personale per la collaborazione allo svolgimento delle operazioni”.

Ai vaccini finora disponibili oggi si è aggiunta la fornitura di 900 dosi dello Johnson & Johnson, che ha il vantaggio di essere a mono somministrazione, per cui non serve il richiamo.

Finora sono stati somministrati 95.542 vaccini: 72.392 prime dosi, 23.150 seconde. Le prenotazioni di over 60-70 fino al 21 maggio, sono a oggi 20.813 (9.388 a Teramo, 5.493 a Giulianova, 1.569 a Colonnella, 3.493 ad Atri, 910 a Montefino).