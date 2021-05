Colonnella, inseguimento nella notte per catturare un evaso

COLONNELLA, 17 maggio – Era evaso dagli arresti domiciliari dopo aver manomesso il braccialetto elettronico: un albanese è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento iniziato nei pressi del casello autostradale di Colonnella.

I militari sono stati insospettiti dalla presenza di un’autovettura di grossa cilindrata ferma nel parcheggio del Centro Commerciale “Arcobaleno”.

Non appena i militari si sono avvicinati all’auto per controllarla, l’uomo alla guida ha ingranato la marcia ed ha tentato la fuga, nelle strade fortunatamente deserte per il coprifuoco, con una serie di manovre spericolate, fino a schiantarsi contro un muro.

L’inseguimento è proseguito a piedi, nelle campagne, e l’uomo è stato bloccato poco dopo.

In mattinata l’udienza per evasione in Tribunale.