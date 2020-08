Colonnella, rapina alla sala slot: quattro arresti

COLONNELLA, 28 agosto – Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, coadiuvati dai colleghi dei Comandi provinciali di Ascoli Piceno e Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Teramo a carico di quattro persone ritenute responsabili della rapina ai danni della sala slot “La Perla” di Colonnella messa a segno il 23 gennaio di quest’anno.

In particolare per un albanese di 29 anni, che era già stato arrestato per altri motivi a fine gennaio e una donna di 43 anni, è scattata la custodia cautelare in carcere mentre per un 37enne e un 69enne, quest’ultimo accusato di aver aiutato i primi tre, ritenuti gli autori materiali della rapina, a eludere le indagini ospitandoli in una sua abitazione in provincia di Ascoli Piceno, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La rapina contestata agli arrestati era stata messa a segno la sera del 23 gennaio quando pochi minuti dopo la mezzanotte un uomo e una donna con i volti travisati e armati rispettivamente di pistola e di una grossa ascia avevano fatto irruzione all’interno della sala slot di Colonnella minacciando l’impiegata e facendosi consegnare i circa 26mila euro contenuti in cassa per poi dileguarsi. Le indagini, particolarmente complesse, avevano registrato una svolta nel corso di un’altra attività investigativa: quella condotta dai carabinieri in relazione al conflitto a fuoco avvenuto il 30 gennaio 2020 a Colonnella, nel corso del quale il 29enne albanese aveva esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo di una pattuglia del Radiomobile di Alba Adriatica, prima di darsi a una disperata fuga che si era conclusa a Brindisi con il suo arresto. Proprio nel corso delle indagini i carabinieri avrebbero accertato come lo stesso albanese fosse responsabile, insieme ad altri due complici, della rapina alla sala slot La Perla e come fossero stati aiutati a nascondersi dal 69enne.