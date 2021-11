Come scegliere le lampadine led migliore per l’illuminazione di casa

PESCARA, 19 novembre – Il mercato della luce led nel corso degli ultimi anni è stato protagonista di una forte ascesa. Proprio perché oggi i dispositivi di illuminazione basati su questa tecnologia possono essere acquistati in tanti canali differenti, però, diventa fondamentale capire come riconoscere i prodotti giusti per avere la certezza che garantiscano i più alti standard di qualità in base alle loro caratteristiche. Conviene, insomma, essere consapevoli dei criteri di qualità che un prodotto dovrebbe rispettare.

Cosa è utile sapere sul led

Al giorno d’oggi, oltre tre quinti delle lampadine led in vendita in tutto il mondo sono prodotte in Cina e poi vendute da marchi più o meno importanti. Non è così semplice, però, riuscire a individuare un produttore di cui ci si possa fidare, e altrettanto complicato è valutare la reale efficienza di un prodotto senza averlo acquistato. Per non correre rischi si può fare affidamento su brand importanti come Noxion, Philips o Osram, che vantano una lunga esperienza nel settore e, in più, affinano sempre di più la qualità dei propri prodotti grazie alle ricerche di mercato che commissionano. Sono, insomma, marchi che fanno della credibilità uno dei propri tratti peculiari. Questo è di sicuro un consiglio da tenere sempre a mente: comprare articoli di brand conosciuti, non correndo rischi per colpa di produttori poco noti.

I prodotti led di Philips

Philips è un gigante nel settore dell’illuminazione led e non solo. La sede principale di questo marchio si trova nei Paesi Bassi, nella città di Eindhoven. Gli articoli di illuminazione a led di Philips vantano una garanzia che può andare da uno a cinque anni: dipende dalle caratteristiche del prodotto, tra le quali la durata media. Da oltre un secolo Philips mette in vendita apparecchi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, con un vasto assortimento di servizi e di soluzioni per garantire la massima qualità nel corso di tutta la catena di valore.

Osram: un marchio che è sinonimo di qualità

È tedesco, invece, il marchio Osram, la cui sede si trova a Monaco di Baviera. Si tratta di un colosso che a sua volta ha alle spalle una storia secolare, essendo stato fondato più di 100 anni fa. Questo brand mette a disposizione un ricco e variegato assortimento di articoli a elevato risparmio energetico, non solo con il brand Osram, ma anche con Sylvania e LEDvance. Quest’ultimo propone una garanzia che va un minimo di due anni a un massimo di cinque, sempre in funzione del ciclo di vita del singolo prodotto. Con Osram, inoltre, non mancano soluzioni illuminotecniche specifiche e all’avanguardia per vari settori.

Noxion, quando il led conviene

Con Noxion, i prodotti led possono arrivare a una garanzia di ben sette anni. Stiamo parlando di un marchio molto più giovane rispetto agli altri due che abbiamo menzionato, visto che è nato solo nel 2000. Anche in questo caso la sede è nei Paesi Bassi ad Eindhoven, la stessa città della Philips. A partire dal 2015 Noxion Lighting ha scelto di specializzarsi nelle soluzioni di illuminazione led da vendere alle imprese. Gli standard di efficienza molto elevati di tutti i prodotti Noxion sono garantiti dalla conformità alle norme europee e alla grande qualità di costruzione.

Quali aspetti valutare prima di comprare

In previsione dell’acquisto di uno o più dispositivi di illuminazione led, sono numerosi gli aspetti che vale la pena di prendere in considerazione: per esempio la zona in cui i prodotti dovranno essere collocati, ma anche la resa cromatica, il tipo di attacco e il colore della luce. Un ruolo decisivo per la scelta, poi, è rappresentato dal lumen, un’unità di misura che non corrisponde ai watt. Visto che di solito le lampadine tradizionali venivano scelte a seconda dei watt, quindi, può essere importante conoscere le equivalenze fra le diverse proposte. Per esempio, fra i 200 e i 300 lumen, una lampadina led tra 2 e 4 watt corrisponde a una alogena tra 18 e 25 watt e a una incandescente tra 25 e 30 watt; fra i 500 e i 700 lumen, invece, una lampadina led tra 5 e 7 watt corrisponde a una alogena da 50 watt e a una incandescente da 60 watt.